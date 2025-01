E’ stato assegnato all’associazione scout Cngei di Porto Torres lo stabile di via Falcone e Borsellino di proprietà comunale, uno spazio utile per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale senza scopo di lucro. L’obiettivo dell'amministrazione è quello di valorizzare il bene mediante l’attivazione di un servizio a vantaggio e a beneficio della collettività. Il verbale della riunione, tenutasi il giorno lunedì 27 gennaio presso la sala riunioni delle Commissioni consiliari del Comune di Porto Torres, rileva che la commissione ha formulato la proposta di aggiudicazione a favore dell’ Associazione scout Cngei che ha conseguito complessivamente 90/100 punti.

Da anni attivo sul territorio, il gruppo di volontari, è presente a supporto di tante iniziative cittadine e non solo. L’assegnazione in concessione consiste nell’uso, nella manutenzione, nella pulizia e nella custodia dell’immobile e avverrà, per un periodo di cinque anni, a fronte di uno specifico progetto redatto e presentato dai soggetti del Terzo settore che dimostrino di avere i requisiti per attivare, a loro cura e spese, il progetto di gestione dell’immobile assegnato. Tra le attività contemplate rientrano: assistenza sociale e socio sanitaria, tutela dell’ambiente e della specie animale, protezione civile, educazione, promozione, tutela, sviluppo dei diritti umani, nonchè attività culturali o scientifiche e promozionali nel campo turistico, ricreativo e sportive. Il canone mensile è di 447 euro.

© Riproduzione riservata