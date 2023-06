Se n’è andato all’età di 64 anni Gavino Giordo, sindacalista appassionato originario di Porto Torres, che per tanti anni ha militato nel sindacato Cgil. Una morte improvvisa causata da un infarto fulminante.

Presidente del direttivo provinciale della Fillea Cgil era passato nella organizzazione sindacale Uil, dove ha ricoperto l’incarico di dirigente sindacale come componente regionale della Feneal UIl e delegato per lo stesso sindacato alla Edicom, azienda che opera nell’area industriale di Porto Torres. Ancora operativo aveva deciso di restare in attività, rinviando la data del congedo dal mondo del lavoro.

«Perdiamo un grande lavoratore, una persona generosa e altruista – commenta Marco Foddai, segretario generale Feneal Uil -, sindacalista con una tangibile passione per i valori democratici e del sindacato che hanno rappresentato la cifra della sua vita. Credeva nelle battaglie per la difesa dei diritti dei lavoratori, sempre in prima linea nelle lotte a tutela degli operai dell’ex Petrolchimico». Aveva partecipato alla grande mobilitazione sulle vertenze della Chimica Verde, Sanità, continuità territoriale e i temi che negli ultimi mesi hanno visto protagonisti le organizzazioni del sindacato Cgil, Cisl e Uil, i sindaci del territorio, il Tips, le forze sociali e datoriali per l’emergenza del Nord Sardegna.

