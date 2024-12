Un'altra auto in fiamme nella notte, nel quartiere di Monte Agellu, a Porto Torres. Due vetture a fuoco in pochi giorni. Gli incendiari hanno colpito ancora durante i giorni festivi.

Questa volta è toccato ad una Fiat Qubo parcheggiata in via Canepa, poco distante dalla casa della proprietaria, una pensionata di 68 anni. L'incendio è scoppiato intorno alle 23, dopo aver sentito schiamazzi e rumori sotto la finestra. Le fiamme e un forte boato hanno svegliato il vicinato, accorso in strada per tentare di spegnere il fuoco.

A domare le fiamme sono stati i vigili del fuoco, accorsi immediatamente sul posto. L'auto è rimasta seriamente danneggiata nella parte anteriore e nelle fiancate. Su una delle ruote uno strano involucro di carta che farebbe pensare ad un innesco da cui sarebbe partita la scintilla.

Sarà la relazione dei vigili del fuoco a chiarire le cause, di probabile origine dolosa. «Ho avuto paura, uno spavento tale che mi ha fatto sentire male», dice la proprietaria «abbiamo sentito delle grida di ragazzini e pensiamo che sia stato un gioco di cattivo gusto che ha provocato questo disastro». Sul caso indagano i carabinieri, intervenuti sul posto.

