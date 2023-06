Oltre 14 milioni di euro per l’edilizia scolastica a Porto Torres, tra nuove realizzazioni, ristrutturazioni, efficientamento energetico e nuovi impianti.

Lo stato di avanzamento dei progetti e dei lavori nei plessi scolastici di competenza del Comune è stato illustrato in occasione della commissione consiliare all'Urbanistica, presieduta dal consigliere Gavino Sanna, alla presenza dell’assessore competente, Gian Simona Tortu, e delle dirigenti scolastiche degli Istituti comprensivi 1 e 2, Anna Rita Pintadu e Alessandra Pinna.

«La decisione di convocare questa commissione è scaturita principalmente per condividere con tutta la città i vari progetti e lavori che questa amministrazione sta portando avanti per quanto riguarda gli istituti scolastici di competenza comunale», ha detto Gavino Sanna. «La scuola è il principale vettore di conoscenza e sapere, di educazione e principi morali, dove i bambini passano metà della loro giornata e vengono istruiti per vivere la società del mondo esterno nel modo migliore».

Tra gli interventi programmati: i lavori di ristrutturazione e completamento dell’asilo Sabin (142mila euro fondi comunali); manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della scuola dell’infanzia Figari (250 mila da fondi nazionali); manutenzione e messa sicurezza della scuola infanzia Gabriel (125mila,fondi nazionali); lavori agibilità e messa in sicurezza della scuola infanzia e primaria Borgona (731mila euro, fondi Pnrr), oltre all’efficientamento energetico per lo stesso plesso (675mila euro); riqualificazione della primaria Dessì (918mila Pnrr e Ras); efficientamento energetico e sostituzione infissi alla media Brunelleschi (390mila euro); messa in sicurezza della primaria Siotto Pintor (187mila da Fni); riqualificazione della primaria Pigliaru (550mila +45mila); ricostruzione della scuola “Don Sanna” (7 milioni).

Inoltre sono stati stanziati dai fondi comunali 290mila euro per il rifacimento facciate e installazione cisterne e ulteriori 117mila per altri interventi. Altri 2 milioni sono destinati dal Pnrr alla realizzazione di un asilo nido comunale in zona C3.

