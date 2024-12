Ad Alghero una giornata fuori dalle aule, all’insegna dell’educazione ambientale. Obiettivo raggiunto con il sesto evento di Plogging, incorniciato nel bellissimo territorio compreso tra la borgata di Fertilia e Punta Negra.

«Il Plogging è stato un successo, grazie all'entusiasmo delle alunne e agli alunni delle classi 4^ e 5^ primaria e delle classi 1^ e 2^ della secondaria di 1 grado del Comprensivo 1 di Alghero - Scuola di Fertilia», spiegano gli organizzatori.

Le tre squadre partecipanti hanno raccolto tanti rifiuti abbandonati lungo il percorso, animati da una sana competizione e dalla voglia di mettersi in gioco, misurando le proprie conoscenze di educazione ambientale. I rifiuti sono stati poi prelevati dagli addetti del Settore Ambiente del Comune di Alghero, partner dell'iniziativa. L’assessore Raniero Selva ha raggiunto il gruppo lungo il percorso, complimentandosi per l’iniziativa. Hanno partecipato pure i ragazzi e le ragazze del Progetto AlbatroSS (campioni paralimpici) che con le loro storie di riscatto hanno reso più coinvolgente l'attività di Plogging, insegnando che la diversità non è debolezza, ma una forza che contrasta gli stereotipi più resistenti.

L’iniziativa, inserita nell’ambito del progetto europeo “3 P Project”, è stata promossa dall’ASD AlbatroSS, con la collaborazione dell’Associazione di Promozione Sociale Anemone e l’Istituto Comprensivo 1 di Alghero - Scuola Primaria e Secondaria di 1 grado di Fertilia





