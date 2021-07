Due cantieri diversi, posa fibra e condotte idriche, che aperti contemporaneamente stanno creando disagi alla popolazione e alle attività. È quanto affermano in una interrogazione i consiglieri comunali del gruppo Insieme per Ploaghe.

“Molti cittadini – scrivono Gian Filippo Sechi, Eliana Fois, Giuseppe Sini e Pier Mario Tedde - si sono rivolti in questi giorni all’Amministrazione comunale per avere notizie su tempi e modi di esecuzione dei lavori, ma soprattutto per sapere se sia stato concordato un coordinamento degli interventi per limitare al massimo i disagi ma anche per avere garanzie sul ripristino delle strade e delle facciate delle proprietà private. Per questo motivo chiediamo al Sindaco se sia stato previsto un coordinamento dei lavori in oggetto per limitare al massimo i disagi ai cittadini”. "Ma anche - continuano - se siano state concordate, con le società che stanno effettuando i lavori, le modalità e i tempi di esecuzione degli interventi e dei ripristini, sia delle strade cittadine che delle facciate interessate dalla sostituzione dei contatori di Abbanoa”. “E ancora - precisa il gruppo Insieme per Ploaghe - se sia stato previsto un capitolato per i ripristini e un deposito cauzionale e/o una fidejussione bancaria o assicurativa, sia per il ripristino delle strade cittadine che delle facciate interessate dalla sostituzione dei contatori di Abbanoa”.

"Infine - concludono i consiglieri - se non ritenga indispensabile, nella prosecuzione dei lavori, fornire ai cittadini una tempestiva e corretta informazione su tutto ciò che concerne gli interventi, facendo in modo, tra le altre cose, che la chiusura delle strade avvenga in futuro con un congruo preavviso".

