Domani dalle 6.30 alle 17, a Ploaghe, le squadre di Abbanoa collegheranno nuove reti idriche appena realizzate nelle vie Camboni e Villanova.

L'intervento fa parte del maxi-appalto da oltre 7 milioni 400mila euro di efficientamento delle reti idriche in 15 Comuni della provincia di Sassari.

«I tratti di rete idrica oggetto di interventi sono stati individuati sulla base delle criticità evidenziate dai tecnici negli ultimi anni tenendo conto dell'entità delle perdite e dei costi di produzione della risorsa idrica andata dispersa, l'incidenza delle rotture e dei costi di manutenzione ordinaria e straordinaria, della vetustà e delle caratteristiche dei materiali esistenti - fanno sapere da Abbanoa -. Sulla base di questi criteri sono stati considerati prioritari gli interventi riguardanti la sostituzione di vecchie condotte in polietilene, acciaio, ghisa grigia giunte ormai al termine della loro vita. Al loro posto sono state installate nuove condotte in ghisa sferoidale, materiale che garantisce la migliore tenuta. Le reti saranno dotate di pozzetti di scarico e sfiati, saracinesche di intercettazione, allacci nuovi alle utenze fino al rifacimento delle nicchie di collegamento all'esterno delle proprietà private. Tutte le nuove infrastrutture saranno georeferenziate per una migliore gestione e una precisa individuazione una volta reinterrate».

© Riproduzione riservata