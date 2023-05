Cinghiali sempre più temerari, alla ricerca di cibo, si spingono sino a pochi metri dalla spiaggia di Platamona, il litorale dei sassaresi.

Oramai gli avvistamenti sono quotidiani, come quotidiani sono i danni che questi animali con le loro zanne arrecano nei terreni privati dei numerosi villini caratteristici che sorgono proprio nella pineta, quasi tutti costruiti negli anni ‘60 e ‘70.

«I raid sono continui e i nostri giardini sono pieni di buche - affermano dei residenti -. Ci siamo organizzati cambiando le reti di recinzione per evitare ulteriori danni, ma sinora è stato inutile: i cinghiali scavano ed entrano lo stesso. Non abbiamo nulla contro questi animali, ma certo è che le autorità competenti devono mettere un freno alla loro proliferazione. Ogni anno è sempre peggio e noi subiamo danni per migliaia di euro».



