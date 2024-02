Bagarre per la presenza di Pietro Bartolo al Liceo Scientifico Fermi di Alghero. L’europarlamentare del Pd è intervenuto a un incontro con gli studenti algheresi e Gioventù Nazionale non ha gradito, ritenendo l’evento «a uso propagandistico, in orario scolastico, con il conseguente obbligo di presenza per i ragazzi. Riteniamo indegno che una scuola del nostro territorio, vale a dire una istituzione che dovrebbe essere per definizione apartitica e insegnare ai ragazzi la facoltà di pensare liberamente con la propria testa, venga utilizzata per fare squallida propaganda elettorale».

Pronta la replica degli studenti dell’istituto Fermi di Alghero, che hanno difeso Bartolo, dissociandosi dalle parole di Gioventù Nazionale. «La sua conferenza non è mai stata sbilanciata su un piano politico ma soltanto su quello emotivo», assicurano, spiegando come l’europarlamentare abbia raccontato «i suoi trascorsi come medico a Lampedusa».

Infine gli alunni sottolineano di essersi sentiti offesi dalle accuse di Gioventù Nazionale, «quasi a sottolineare che noi ragazzi non siamo capaci di intendere e volere, come se fossimo degli automi che assorbono le ideologie altrui facendole nostre».

© Riproduzione riservata