Si sono svolte a Bonorva, importante centro del Meilogu, due riunioni in tema di sicurezza. Nella prima si è riunito il gruppo aderente al progetto promosso dal Corpo Forestale della Sardegna, dal Comitato Nazionale di Ricerca e dal Comune.

«Questo progetto mira a studiare tutte le possibili soluzioni per scongiurare il rischio del pericolo di incendio da interfaccia, ovvero tutte quelle situazioni in cui le fiamme lambiscono il centro abitato ponendo seri rischi per le persone, per gli animali e per le abitazioni - sottolinea il sindaco, Massimo D'Agostino -. Il sopralluogo, effettuato nel perimetro urbano, ha permesso di individuare le zone più a rischio che saranno prossimamente sottoposte a bonifica e pulizia».

Nella seconda riunione, invece, una commissione della Protezione Civile ha valutato, insieme ai tecnici del Comune, i rischi derivanti da possibili eventi franosi a ridosso dell'abitato, con particolare attenzione per la frana di Furros. «Queste valutazioni daranno probabilmente gambe ad un intervento progettuale e di messa in sicurezza finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza», conclude il primo cittadino.

© Riproduzione riservata