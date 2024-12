Per “Naddali a L'Isthintini” si ritorna a scivolare sul ghiaccio dall’8 dicembre al 7 gennaio. Il Comune di Stintino ha allestito la pista di pattinaggio di ghiaccio sintetico in largo Cala d’Oliva, nel cuore del borgo turistico. L’inaugurazione l’8 dicembre alle 16, con apertura ufficiale e un programma per tutte le fasce di età, dai principianti agli esperti di pattini. Le prime due mezz'ore saranno gratuite, un'occasione imperdibile per provare o ritrovare la gioia del pattinaggio.

La pista, allestita in via Sassari, presenta particolari caratteristiche essendo realizzata con ghiaccio sintetico di alta qualità, per un'esperienza di pattinaggio sicura e piacevole, una struttura aperta a tutti, dai principianti agli esperti. Ormai da qualche anno l’amministrazione comunale punta su nuove attrattive in grado di offrire attività alternative al piccolo borgo turistico che accoglie centinaia di turisti durante la stagione estiva, ma che punta a destagionalizzare la presenza turistica anche nei mesi invernali con iniziative di ampio respiro e attività culturali.

Gli orari previsti sono stabiliti dal lunedì al venerdì: dalle 16 alle 20 e nei weekend e festivi dalle 10.30 alle 13 e nel pomeriggio ore 16-20.

