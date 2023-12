Pauroso incidente nella litoranea che unisce Alghero a Bosa. Per cause ancora da appurare un auto è finita in fondo ad una scarpata.

Il conducente, un uomo di 47 anni è stato trasportato a bordo dell’elisoccorso Areus in codice rosso direttamente al Pronto soccorso dell’ospedale civile del Santissima Annunziata di Sassari. Le sue condizioni non sarebbero gravi. L’incidente è accaduto intorno alle 17 al chilometro 15, uno dei tratti pericolosi della strada teatro di diversi incidenti.

Il conducente ha perso il controllo della vettura precipitando in un dirupo. Sul posto anche i vigili del fuoco del comando di Sassari per il recupero dell’auto e la messa in sicurezza.

