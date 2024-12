Paura a bordo della nave Moby “Ale Due” in servizio sulla linea Porto Torres-Genova. Il traghetto che aveva lasciato lo scalo turritano alle 20.30 di giovedì 19 dicembre, dopo circa due di viaggio è dovuto ritornare indietro a causa di un principio di incendio scoppiato nel vano garage, scaturito da un motore di un camion frigo.

Il fumo partito dal ponte tre si è diffuso fino a raggiungere le cabine. Il cambio di rotta è stato deciso quando ormai la nave era a sette miglia di distanza dallo scalo turritano. A bordo 268 passeggeri sono stati invitati a radunarsi nella sala bar, in zona sicurezza. L'incendio è stato domato dalle squadre antincendio.

Il comandante dopo aver tranquillizzato tutti ha deciso di fare marcia indietro prima ancora di affrontare le Bocche di Bonifacio, e di variare la rotta passando lungo la costa di Castelsardo. La Moby "Ale Due" intorno alle 23.30 ha attraccato nello scalo industriale nella banchina Asi 2, dove sono accorsi i mezzi dei vigili dl fuoco per una ispezione approfondita e messa in sicurezza della nave, rimasta ferma in porto nella notte.

A bordo anche il personale della Capitaneria di porto e il comandante Giuseppe Cannarile. Questa mattina la compagnia Tirrenia-Moby ha messo a disposizione le navette per accompagnare i passeggeri senza mezzi al seguito nel porto di Olbia, dove ad attenderli c’era la Moby Tommy, partita alla volta di Genova.

