“Pasquetta in Musica” a Castelsardo. La città dei Doria si prepara per ospitare turisti e visitatori per l’evento che la caratterizza nel panorama regionale, giunto ormai alla 21esima edizione, che consente di vivere un’intensa giornata caratterizza dalla musica dal vivo proposta in diversi punti del borgo medievale e, ultimamente, anche nella nuova piazza, intitolata al Maestro di Castelsardo, con il concerto principale di metà serata, che quest’anno vedrà come ospiti il noto bluesman Francesco Piu (che festeggia i 20 anni di attività in giro per il mondo) e il gruppo Avion Travel, capitanato dal bravo ed estroso Peppe Servillo, in attività da oltre 40 anni sui palchi dei principali festival dedicati alla musica d’autore.

Il programma si svilupperà dalle ore 11.30 con alcuni concerti al Centro Storico, dove si alterneranno, su 2 palchi situati in piazza della Misericordia e sotto il bastione della Guardiola, diversi musicisti, tra cui Carlo Doneddu, Steno Goup, il progetto To Be Free (dedicato a Nina Simone) ed altri ancora, per poi alle 17.30 lasciare spazio ai concerti di Francesco Piu e Avion Travel. All’ora di pranzo ci sarà la possibilità, come di consueto, di fare il pic-nic sugli ampi prati degli Spalti Manganella, dove per alcune ore ci saranno attività di animazione e giochi per i bambini.

L’evento della Pasquetta in Musica sarà preceduto, lunedì 25 marzo, da uno dei momenti dell’anno più importanti per la comunità castellanese, il Lunissanti, evento che si ripete pressoché immutato da diversi secoli, che con la sua forte intensità dà il via ai riti sacri della Settimana Santa e che costituisce, di fatto, l'apertura della stagione turistica.

