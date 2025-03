Il tema che ha riacceso le polemiche sulla nomina della presidenza del Parco nazionale dell’Asinara, figura apicale che manca ormai da quasi dieci anni, approda in aula il prossimo martedì 11 marzo.

Il Consiglio comunale, è convocato in seduta straordinaria alle 16, in piazza Umberto 1. Al centro della discussione la mozione che porta la firma dei capigruppo consiliari per chiedere come consiglio comunale la nomina della presidenza del Parco dell’Asinara. La proposta è diretta ad attivare iniziative che possano tutelare «la pretesa di interrompere la lunga e ingiustificata gestione commissariale dell’Ente», così da portare a compimento tutti quegli atti e norme statutarie e regolamentari del Parco.

«L’obiettivo è riappropriarsi del diritto delle comunità dei territori di Area Vasta che si affacciano sul Golfo dell’Asinara».

Inoltre si intendono promuovere azioni sinergiche, in collaborazione con le parti sociali e i rappresentanti istituzionali delle associazioni datoriali per favorire le attività imprenditoriali e le sturt up sull’Isola, oltre a sostenere le aziende che operano nel settore del turismo ambientale e culturale, nella pesca turismo e piccola pesca. Infine si intende avviare iniziative per rafforzare il dialogo e la collaborazione tra i funzionari delle pubbliche amministrazioni per semplificare la burocrazia a carico delle imprese operanti sull’isola dell’Asinara.

© Riproduzione riservata