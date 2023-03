Strada chiusa al transito per pericolo crollo della palazzina disabitata fatiscente. A stabilirlo è un’ordinanza firmata dal sindaco di Porto Torres, Massimo Mulas, costretto a interdire al transito dei veicoli e al passaggio dei pedoni, il tratto della via Mentana che dal civico 7 conduce all'incrocio con il Largo Sabelli. Un ampio spazio off limits per le auto e per i passanti che potranno transitare sul marciapiede presente sul lato destro.

Il provvedimento, che segue una prima ordinanza di accesso interdetto all’interno dello stabile a due piani, è stato preso a seguito degli ultimi sopralluoghi della Polizia locale e dei vigili del fuoco che hanno accertato lo stato di pericolosità del fabbricato e la necessità di messa in sicurezza delle parti potenzialmente a rischio crollo, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per la pubblica incolumità e in attesa che i proprietari provvedano alla messa in sicurezza.

Per limitare il disagio dei residenti e degli utenti della strada, il Comune ha ritenuto opportuno modificare la viabilità e creare un percorso alternativo. Pertanto è prescritta la temporanea inversione del senso di marcia per consentire il deflusso dei veicoli dalla via Barisone verso via Monte Agellu. Inoltre per permettere il raggiungimento della palazzina al civico 7 e degli annessi garages, nel tratto compreso tra via Barisone e tale accesso, è consentito il transito in entrambi i sensi di marcia. Vietata la sosta veicolare su ambedue i lati nel tratto tra via Monte Agellu e largo Sabelli. In quest’ultimo spazio è interdetto il transito veicolare lungo il lato della carreggiata che dal civico 18 conduce all'intersezione con via Mentana, mentre è stata interdetta la sosta nello stesso tratto e nei delimitati stalli adiacenti alla palazzina.

© Riproduzione riservata