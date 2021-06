Si vivacizza la campagna elettorale a Uri, in vista delle consultazioni comunali del prossimo autunno. Dopo la presentazione della candidatura a primo cittadino di Matteo Emanuele Dettori, attuale vice sindaco e assessore al Bilancio della giunta guidata da Lucia Cirroni, che ha deciso di non ricandidarsi, ecco la risposta dell'attuale opposizione. Ufficializza infatti la candidatura a sindaco il capogruppo Pierpaolo Risso, 38 anni, impiegato. Nella sua compagine si presenteranno anche gli attuali consiglieri di opposizione Michele Galia e Maddalena Sechi. "Ho deciso con entusiasmo di accettare la candidatura a sindaco di Uri, dopo l'esperienza maturata in questi 5 anni di opposizione in Consiglio, che mi hanno aiutato ad immergermi totalmente nella realtà politica e sociale cittadina.- spiega Pierpaolo Risso - La lista sarà rigorosamente civica. Ne faranno parte, oltre agli attuali consiglieri di opposizione, esponenti dell'associazionismo, dello sport, imprenditoria, istruzione, cultura e mondo agropastorale. Punteremo molto - continua - sul decoro urbano, pulizia del paese e delle aree verdi, trascurate in questi anni. Gli altri punti focali saranno la lotta allo spopolamento, politiche inclusive degli anziani e interventi a favore del mondo agricolo e delle imprese. Ovviamente - conclude il neo candidato Risso - il programma sarà più articolato e completo. Lo presenteremo prossimamente alla comunità".



