Un altro incendio auto nella notte a Porto Torres.

Una Fiat Panda parcheggiata in piazza delle Regioni nel quartiere Villaggio Satellite, poco distante dalla sede della Caritas, è stata avvolta e distrutta dalle fiamme. A segnalare l’incendio, accaduto alle 4 circa, i residenti della palazzina dove abita lo stesso proprietario, un uomo di circa 60 anni che svegliato dai vicini è corso in strada. Troppo tardi per evitare i gravi danni subiti. I vigili del fuoco del distaccamento di Porto Torres sono rimasti impegnati per oltre un’ora per domare il rogo e cercare di circoscrivere le fiamme.

L’area una volta messa in sicurezza è stata bonificata. Ovunque vetri spaccati dalla forza del fuoco, una colonna di fumo ha svegliato il vicinato, che ha allarmato le forze dell’ordine. Sul posto anche i carabinieri della compagnia locale che indagano sull’accaduto per risalire alle cause dell’incendio.

