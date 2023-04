Saranno gli under 40 alcuni dei protagonisti della mostra regionale dei bovini di razza Charolaise e Limousine che si terrà sabato 15 e domenica 16 aprile a Ozieri.

Oltre 120 capi bovini presenti e 22 allevamenti in concorso. Sono numeri importanti quelli previsti per la decima edizione della fiera organizzata dal Comune di Ozieri, AARSardegna e Anacli. «Anche questa edizione della fiera di Ozieri dimostra come ci sia un rinnovamento delle produzioni di settore, merito anche di un bando, quello dei riproduttori, che riteniamo fondamentale per sostenere il comparto bovino - commenta il presidente di Coldiretti Nord Sardegna, Battista Cualbu - crediamo che sia necessario consolidare e rendere snelli questi strumenti per dare un sostegno immediato ai tanti allevatori che credono fortemente nello sviluppo di questo settore».

Sulla stessa scia anche il direttore Coldiretti Nord Sardegna, Ermanno Mazzetti. «Quello del bovino da carne è un comparto sempre in crescita e lo dimostrano proprio i numeri sempre crescenti di aziende e capi presenti alla manifestazione di Ozieri ma emerge anche un’altra realtà importante: il bovino è un settore dinamico in cui il ricambio generazionale è sempre più evidente», queste le sue parole.

© Riproduzione riservata