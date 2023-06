«Ci sono sempre cose più urgenti da fare, problemi che hanno la precedenza ed è così che gli investimenti per i giochi ed i bambini nel corso degli anni sono stati pochissimi, i più importanti sono fondamentalmente due: nel 1996, con una spesa di circa 35 milioni di lire, fu installato il castello tuttora presente in Piazza Gramsci con altalena e scivolo ed alcuni giochi a molla con altalena in Piazza S’Arzoledda. Nel 2008 fu installato il castello e qualche altro gioco in Piazza Sardegna per un costo di circa 40 mila euro, in seguito ci sono stati solo piccoli interventi di qualche migliaio di euro».

Lo ha dichiarato il sindaco di Ossi, Pasquale Lubinu che ha annunciato l'investimento di 72mila 800 euro da destinare a una nave dei pirati per bambini da installare nel parco di Fundone.

«In passato l’unico parco giochi esistente ad Ossi era quello di “zimidoriu”, andato in disuso alla metà degli anni Ottanta e mai ripristinato – ha dichiarato il primo cittadino –. Dopo Piazza Gramsci e S’Arzoledda, Piazza Sardegna, i giochi nel cortile della scuola materna, ed alcune altalene in piccoli giardini, come Via S. Vittoria, Monte Dolis, S’Arzoledda, il Comune ha deciso di acquistare un nuovo gioco di discrete dimensioni».

«Nel corso degli anni – ha sottolineatio Lubinu – le leggi sono cambiate notevolmente, tanto che oggi i vecchi giochi non sono più in commercio, occorrono materiali anti allergici, acciaio in luogo del legno, colori particolari, pavimentazioni in gomma e tutta una serie di altri accorgimenti che rendono queste strutture ancora più costose. In effetti però erano già tanti anche 35 milioni di lire spesi nel 1996».

Si procederà a uno scavo di 12 metri per 8 per una profondità di 40 centimetri, nel quale verrà versato un fondo di cemento e un riempimento di gomma. In seguito si procederà all'installazione dei pali in acciaio della struttura portante e poi dei pannelli della nave che ha una lunghezza di circa 9 metri, per 5 di larghezza e 4 di altezza al pennone, scivoli, corde, ponte di comando, per un gioco utilizzabile ed omologato dai tre anni in su.

© Riproduzione riservata