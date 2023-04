Operazione di pulizia e decoro nel litorale di Porto Torres per non farsi cogliere impreparati in vista dell’avvio della stagione balneare.

L’iniziativa è promossa dalla Fidapa BPW Sezione locale, partecipa alla Settimana Verde, evento nazionale che celebra le meraviglie della “Terra, la nostra casa”, con la manifestazione "Operazione spiagge pulite-aiutiamo la nostra città" che prevede, nella giornata di sabato 15 aprile dalle 8.30 alle 11, la pulizia del litorale cittadino e delle sue tre principali spiagge, a partire dallo Scoglio Lungo per arrivare alle Acque Dolci e fino a Balai.

All’evento, che coinvolge l'intera cittadinanza, partecipano la Consulta del volontariato Portotorrese, l'associazione Atena Trekking e Natura, la locale sezione degli Scout Cngei, l'Asd Azena Kajak, i Lions e i giovani del Rotaract. Saranno presenti la presidente di sezione Cristina Benenati insieme alla Past presidente Caterina Satta, la presidente Distretto Sardegna Maria Lucia Fancellu e Massimiliano Ledda, assessore all’Ambiente del Comune di Porto Torres.

