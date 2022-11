Il comune di Olmedo ha come uno dei suoi obiettivi quello di diventare sempre più green. L'amministrazione comunale guidata dal sindaco Toni Faedda ha presentato la sua seconda auto elettrica finanziata attraverso il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. "Prosegue l'impegno per rendere il nostro paese sempre più ecosostenibile, con l'efficientamento energetico degli edifici pubblici e l'impiego nella mensa scolastica di gran parte di prodotti del territorio - ha sottolineato il primo cittadino -. La riduzione del consumo di combustibili fossili e dell'inquinamento non può tuttavia prescindere da un radicale mutamento del nostro stile di vita".

Sul fronte della cultura il comune di Olmedo in collaborazione con la Pro loco e le panificatrici Mariella Pinna e Maria Talia Tidore hanno deciso di avviare a breve un corso gratuito rivolto agli adulti per la realizzazione delle statuine per il Presepe di pane e preparazione del pane artigianale e artistico.

