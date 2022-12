Proseguono gli interventi dal punto di vista del decoro urbano a Olmedo. I protagonisti, stavolta, sono stati i ragazzi della "società agricola Don Nigola" che hanno garantito la cura delle aree verdi urbane ed extraurbane.

«Valorizziamo i nostri beni con le realtà locali», ha dichiarato il sindaco Toni Faedda che ha anche presentato il programma degli eventi natalizi.

IL PROGRAMMA – Il 10 dicembre, dalle 10, la sala consiliare del comune ospiterà "Ciao! Io sono Rudolph la renna", un laboratorio creativo per i bambini di età compresa tra i 4 e i 6 anni. Alle 16.30, in piazza Giovanni XXIII, saranno aperti i mercatini di Natale. In programma anche giochi per bambini. L'11 dicembre, nell'auditorium del Centro polivalente, andrà in scena "Un amore di suora", un monologo teatrale. Il 17 dicembre, alle 10, si ritorna in sala consiliare per un nuovo laboratorio creativo, stavolta riservato ai bambini dai 7 agli 11 anni. Alle 16, sempre in piazza Giovanni XXIII, nuova apertura dei mercatini, seguita dall'esibizione della scuola di danza "Alis Academy" e della gruppo folk "Nostra Signora di Talia" accompagnati dall'organetto di Mondo Vercellino. Il 22 dicembre, dalle 16, nell'auditorium del Centro polivalente, andrà in scena lo spettacolo "Il dono di Natale" riservato ai bambini dai 5 ai 10 anni. Alle 18 spazio al Coro delle Voci Bianche della Polifonica Santa Cecilia. Il 5 gennaio, dalle 17, spazio a "Sos Tres Res" a cura del comitato di Sant'Antonio Abate.

Gran finale il 6 gennaio: dalle 16 nuovo allestimento dei mercatini che faranno da contorno alla Befana Dance e alla pentolaccia.

© Riproduzione riservata