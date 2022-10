È stato arrestato e portato in carcere a Bancali l’uomo di 44 anni che ieri pomeriggio si è ferito ad una mano con un colpo partito da un’arma da fuoco artigianale nel ristorante Ammentos del centro di Olmedo. I Carabinieri del Comando Provinciale di Sassari e della Compagnia di Alghero hanno accertato che il colpo è partito in maniera accidentale ed è stato causato dall’incauto maneggio dell’arma da parte del 44enne mentre si accomodava a un tavolo nella sala aperta al pubblico, in via Cesare Battisti.

Immediatamente, considerato il forte spavento causato dallo sparo tra i clienti e i dipendenti del locale, è stato chiamato il 118 e i militari della Compagnia Carabinieri di Alghero e gli artificieri del Comando Provinciale di Sassari. Il controllo effettuato dai militari sullo zaino ha permesso di trovare l’arma artigianale in possesso della stessa vittima senza nessun giustificato motivo.

I Carabinieri ritengono che la dinamica dell’evento escluda l’intervento di altre persone. Le indagini sono coordinate dalla Procura di Sassari. L’uomo, dopo le cure all’ospedale Marino di Alghero dov’è stato medicato alle dita della mano destra e all’addome, è stato dichiarato in stato di arresto e portato al carcere di Sassari-Bancali con l’accusa di detenzione illegale di arma da sparo.

(Unioneonline/EC)

