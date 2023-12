Nei comuni di Porto Torres e Stintino, un nuovo medico di medicina generale, con incarico provvisorio con incarico affidato dalla direzione aziendale della Asl di Sassari. Si tratta della dottoressa Barbara Frau che riceverà i suoi assistiti nei locali del Poliambulatorio di Porto Torres, in località Andriolu. L’ambulatorio, al momento, aprirà il lunedì dalle ore 15 alle 16.30; martedì e mercoledì, dalle ore 14.30 alle 15.30; giovedì, dalle ore 11 alle 12 e venerdì, dalle ore 11.30 alle 12.30.

Tutti i nati fino all’anno 1965 e tutti i soggetti, senza distinzione di età, che sono soggetti fragili, o in possesso di esenzioni per patologia o invalidità riconosciute, avranno il diritto alla priorità e potranno effettuare la scelta, anche con delega, presso l’ufficio scelta e revoca di Porto Torres, nel poliambulatorio Andriolu, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle 12.30, il martedì dalle ore 14 alle 16.30; oppure si può inviare la richiesta di scelta del medico all’indirizzo mail: sportellosau.portotorres@aslsassari.it, ricordandosi di allegare la copia del documento di identità e la tessera sanitaria in formato pdf, o in caso di delega, presentando copia della delega firmata dal delegante e il documento di identità del delegato.

