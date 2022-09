Scontro tra tre automobili questa mattina, ad Alghero, all'incrocio tra via Leonardo Da Vinci e via Carrabuffas.

Per cause ancora da accertare le tre vetture sono entrate in collisione, forse a causa di una mancata precedenza.

Nell'incidente, avvenuto intorno alle 11.30, sono rimaste ferite tre donne, trasportate al pronto soccorso con le ambulanze del 118 intervenute sul posto insieme a una squadra di vigili del fuoco e alla polizia locale. Illeso il conducente che avrebbe bruciato lo stop

La circolazione ha subito rallentamenti perché la strada è stata chiusa al traffico per consentire agli operatori di soccorrere i feriti.

