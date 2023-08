Il Comune di Stintino introduce una variazione dell’orario per le prenotazioni dell'accesso alla splendida spiaggia La Pelosa, presa d’assalto dai turisti nella bella stagione, quando scatta il numero chiuso a 1.500 presenze.

Attualmente per godersi un posto al sole e un bagno nel mare, le prenotazioni sono aperte 48 ore prima dell'orario di accesso e possono essere effettuate dalle ore 6 del mattino. Tuttavia, al fine di evitare all'utenza "levatacce" mattutine, l'orario sarà spostato alle ore 8 per poter tranquillamente accaparrarsi i primi posti senza creare disagi ai visitatori e cittadini.

Nel nuovo bando si specifica che il 50 per cento dei posti sulla spiaggia potranno essere prenotati anche 48 ore prima per dare la possibilità ai turisti ritardatari di trovare spazio nel tanto ambito arenile. Restano ferme le regole per garantire il rispetto e la tutela della dune contro l'erosione del litorale e la distruzione dell’ambiente marino. Pertanto i bagnanti dovranno attenersi ad usufruire i servizi negli appositi spazi disponibili.

