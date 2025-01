Pubblico dalle grandi occasioni quello che a Porto Torres ha partecipato ai festeggiamenti dedicati alla giornata della Epifania. La piazza Umberto I e la passeggiata lungo il corso Vittorio Emanuele sono state invase da centinaia di persone che hanno assistito, nel pomeriggio, all’arrivo delle befane del Vespa club Porto Torres che, in sella alle moto, hanno fatto tappa nel cuore della città per distribuire le calze riempite di caramelle e dolciumi per i tanti bambini presenti.

Dopo l' esibizione della scuola di ballo Moving Soul è stata la volta del tributo agli 883 con un concerto della band “Fabrizio canta Max”, il gruppo musicale che ha dato vita una performance con i più grandi successi di Max Pezzali.

L’evento inserito nel calendario del Natale Turritano, organizzato dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune di Porto Torres, si è concluso in tarda serata con le simpatiche vecchine che hanno animato il centro cittadino.

