Dopo tre giorni di ricovero in Rianimazione, al Santissima Annunziata, il cuore di Paola Sanna purtroppo si è fermato oggi. La giovane donna di 26 anni, cagliaritana residente a Sassari, è la vittima di un terribile incidente avvenuto lunedì scorso, poco prima delle 23, sulla statale 291, nei pressi della rotatoria di Rudas.

La ragazza rientrava a Sassari dopo una giornata trascorsa in spiaggia ad Alghero, ma nel viaggio verso casa, a bordo della Toyota Yaris di sua mamma, ha incontrato avuto un violento impatto con l’Honda Crv con a bordo una famiglia di Napoli che procedeva in direzione opposta. Cinque i feriti, ma lei era in condizioni disperate. Per tre volte è stata rianimata dal personale del 118, poi la corsa all’ospedale di Sassari dove i medici le avevano dovuto indurre il coma farmacologico, mentre il popolo dei social lanciava appelli per una raccolta di sangue in suo nome.

La speranza di un recupero era appesa a un sottilissimo filo. Appassionata di sport, atleta di triathlon, gli studi al Politecnico di Torino e poi a Cagliari, Paola Sanna viene ricordata dagli amici come una donna «solare, estremamente determinata che ha sempre affrontato le sfide con grande entusiasmo. Una ragazza 10 e lode, allegra e scherzosa».

Paola Sanna era un'atleta di Triathlon

Alla notizia dell’incidente in tantissimi si sono stretti intorno al dolore dei genitori e del fratello. Gli amici hanno sostato per ore fuori dalla struttura sanitaria. Fino all’ultimo si è pregato per una sua ripresa. Poi l’annuncio della morte, oggi 29 agosto.

L'incidente era avvenuto lunedì sulla statale 291, al Km1. Paola Sanna rientrava verso casa, in direzione di Sassari, mentre una famiglia di turisti in vacanza faceva il tragitto opposto, verso Alghero. Qualcuno ha invaso la corsia sbagliata, in contromano, in una bretella stretta e, a quell'ora buia, che collega la quattro corsie alla rotatoria di Rudas. La polizia stradale, che ha effettuato i rilievi, sta cercando di fare chiarezza sulla esatta dinamica. Nello scontro sono rimasti feriti anche i quattro turisti italiani che viaggiavano su una Honda Crv: marito, moglie e i loro due figli minori.

