Il Comune di Porto Torres, tramite gli uffici competenti, ha notificato alle multinazionali morose presenti sul territorio le cartelle per omesso versamento dell’Imu, l’imposta immobili dovuta per l’anno 2017, per una cifra complessiva, comprese le sanzioni, di circa 352mila euro.

Dopo aver teso la mano l’amministrazione comunale prova a stanare gli evasori presenti nella zona industriale. L’ente comunale è stato trascinato in giudizio dalle società destinatarie del provvedimento a seguito del ricorso presentato per ottenere l’annullamento dell’avviso di accertamento, impugnato con richiesta di sospensione del processo in attesa della definizione dei giudizi pregiudiziali riguardo la legittimità delle rendite catastali.

Il Comune ha affidato l’incarico al legale Silvio Ruggieri, che si occuperàòà, assieme l’avvocato dell’Ente Fabrizio Bionda, di istruire la difesa davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Sassari.

Dai controlli risulta una evasione complessiva da parte di alcune società che supera il milione e mezzo di euro.

