Importante iniziativa didattica del Comune di Bono amministrato dal sindaco Michele Solinas che, in collaborazione con l'Istituto Comprensivo, ha promosso l'uscita didattica "Monte Pisanu e dintorni". Quest'ultima, programmata per la giornata della festa dell'albero, ha avuto come obiettivo quello di avvicinare i giovani alla scoperta di profumi, colori e sapori della montagna.

«Un laboratorio naturale e sensoriale che ha incuriosito e coinvolto i ragazzi in un'esperienza unica e divertente - sottolineano gli amministratori -. La conoscenza e soprattutto la consapevolezza delle potenzialità del proprio territorio svolge un ruolo innegabile nella formazione dei ragazzi, futuri cittadini ed influenza in maniera importante persino i diversi settori produttivi. Tale consapevolezza può stimolare nei giovani una coscienza diffusa e condivisa della storia e della cultura del territorio e concorrere alla formazione dell’identità locale e nazionale».

La giornata è iniziata con la visita alla Xiloteca e al vivaio di Monte Pisanu ed è proseguita con una passeggiata all'interno del nostro meraviglioso bosco di conifere e castagni.

«Un particolare ringraziamento ai docenti, al Corpo Forestale e all'Agenzia Forestas che - concludono dal comune del Goceano - hanno curato in modo impeccabile la giornata, a conclusione della quale hanno preparato per tutti i partecipanti le buonissime caldarroste».

