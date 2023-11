Minacce di morte nel cimitero di Bottidda.

Nei giorni scorsi sono apparse delle scritte inequivocabili sia all'esterno delle mura che dentro l'area destinata ai morti. In particolare, in uno spazio interno chiuso da un muro, è apparsa la seguente frase in caratteri rossi: «D.M. Preparati».

Sotto le parole una croce e, accanto alle iniziali, una freccia. Il verso è chiaro e rimanda ai loculi disposti sulla parete di sinistra, tutti riconducibili alla persona presa di mira. Si tratta infatti dei parenti deceduti, tra l'altro da tempo, che l'ignoto, o gli ignoti estensori delle minacce, vorrebbero che l'uomo raggiungesse presto sotto terra. Sulla vicenda stanno già indagando i carabinieri per individuare gli autori delle scritte.

