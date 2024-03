Piantare alberi e piante per mettere radici e per restituire decoro ad alcuni angoli della città. L’evento è organizzato a Porto Torres dalle associazioni di volontariato, il Giardino e Clean Up che invitano i cittadini a partecipare alle attività di messa a dimora di flora mediterranea nell’area degli utturini turritani, nella zona fronte cimitero presso lo spazio verde tra via Gramsci, via Aretino, via Pertini e via Lussu.

L’appuntamento è per domani, sabato 2 marzo dalle ore 14, orario di ritrovo con inizio di attività alle 15.30 e con la partecipazione del gruppo scout Cngei. Le specie che verranno messe a dimora sono diverse, dal leccio all’elicriso e fino all’olivastro, ma anche mirto, timo e altre specie.

I volontari per l’occasione indosseranno abbigliamento sportivo e pratico e si armeranno di guanti da giardinaggio per restituire un po’ di verde alla città. Al termine dell’evento i gruppi si fermeranno per una riflessione conclusiva sull’incremento delle aree verdi.

