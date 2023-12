Il Comune di Porto Torres ha autorizzato la rimozione di una maxi discarica sulla provinciale 81, un deposito si materiale abbandonato sul litorale in prossimità della località di Abbacurrente. Un intervento sostitutivo in un’area privata in cui era stato individuato il responsabile dell’illecito, il quale però non ha ottemperato a quanto stabilito dall’ordinanza del sindaco Massimo Mulas.

Il provvedimento intimava all’autore del reato di provvedere alla rimozione e al recupero dei rifiuti solidi urbani indifferenziati, un enorme cumulo di immondizia di ogni tipologia abbandonati in area privata, con l’ordine di predisporre anche il loro smaltimento e il ripristino dello stato dei luoghi. Invece ancora una volta l’Ente è stato costretto ad intervenire in luogo dei responsabili, e con risorse proprie ha ordinato la rimozione della discarica.

Ben 5mila e 917 euro per eliminare l’ennesimo scempio ambientale e restituire decoro a quell’area. Risorse assegnate tramite gara alla società Verde Vita con sede legale a Predda Niedda, Sassari, che svolgerà il servizio in grado di liberare l’area dai rifiuti e provvedere alla messa in sicurezza.

