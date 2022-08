Nuova uscita, dopo la prima di ieri per la messa domenicale, per il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ad Alghero.

Il Capo dello Stato oggi si è recato alle 11 nella chiesa dei Passionisti per la celebrazione eucaristica in occasione dell'Assunzione di Maria.

Contro ogni previsione (tutti pensavano andasse in Cattedrale), Mattarella ha scelto la chiesa di Santa Maria Goretti, nella parte sud del centro abitato, verso Bosa. Ieri, invece, aveva scelto la parrocchia di Nostra Signora della Guardia, nella borgata di Guardia Grande, non lontano dalla foresteria dell'Aeronautica militare dove alloggia per le vacanze che dovrebbero protrarsi almeno sino a domenica 21 agosto.

Stasera, dopo l'ora di cena, Mattarella potrebbe seguire il tradizionale spettacolo algherese dei fuochi d'artificio per Ferragosto, da un'imbarcazione in rada, di fronte al porto.

(Unioneonline/L)

