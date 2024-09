«Diciamo basta alle polemiche strumentali della Todde contro il Governo Meloni. Si impegni per individuare le aree idonee per produrre energie rinnovabili». Il Consigliere nazionale di Forza Italia e responsabile del Dipartimento regionale energia del partito azzurro, Marco Tedde, interviene a margine delle ulteriori polemiche contro il Governo avanzate dalla Todde durante la seduta della Commissione bicamerale sull’insularità. Secondo Marco Tedde «in attuazione di una lucida strategia comunicativa ancora una volta la Todde attacca il Governo, reo di avere impugnato la cosiddetta “legge moratoria”, che agli occhi di tutti coloro che “masticano di diritto” è palesemente incostituzionale e del tutto inefficace rispetto ai fini che si propone. E’ stata adottata in aperta violazione dell’art. 20 del Decreto Draghi, che vieta l’adozione di leggi moratoria in difetto di individuazione delle aree idonee, in spregio di norme costituzionali e di quelle europee. E’ evidente che la Todde con queste polemiche tenta maldestramente di sollevare una cortina fumogena per nascondere le sue responsabilità, che derivano dall’essere stata viceministro nel Governo Draghi, di avere partecipato in questa sua veste al G20 sull’energia in Arabia Saudita, di avere svolto all’epoca le funzioni di vice presidente del M5S che allora partecipava alla maggioranza che sosteneva Draghi e di avere a suo tempo espresso giudizi positivi sul decreto. Il Governo s’è limitato a sottoporre all’esame della Corte Costituzionale la conclamata illegittimità costituzionale di una legge sotto vari profili priva di basi nel nostro ordinamento positivo. Sarà la Corte Costituzionale a decidere. Ma la Todde interrompa queste polemiche strumentali e utilizzi proficuamente il suo tempo individuando un sistema di aree idonee al fine di evitare il caos che si sta profilando all’orizzonte in tema di impianti per energie rinnovabili», chiude Tedde.

© Riproduzione riservata