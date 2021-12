Un annuncio del Natale con l’aumento delle temperature e il vento che nella notte ha raggiunto circa 110 chilometri orari, mettendo in crisi i collegamenti marittimi con l’Isola. Già da ieri le navi non sono riuscite a partire registrando diverse ore di ritardo per il vento di ponente che durante la sera ha virato a maestrale.

Difficoltà per la Athara della compagnia Tirrenia: la corsa Porto Torres-Genova programmata ieri sera alle 20.30 è saltata. La nave ha lasciato gli ormeggi dallo scalo turritano soltanto questa mattina alle 9.30 per dirigersi nel porto ligure, mentre la Sharden con 245 passeggeri a bordo è giunta a Porto Torres intorno alle 11, registrando due ore di ritardo nell’approdo. La Athara che trasportava 242 passeggeri durante la notte è rimasta ferma nel porto industriale a causa del maltempo, più riparato dai venti di burrasca di 60 nodi, con raffiche di oltre 110 chilometri orari proveniente dai quadranti occidentali. Il comandante ha fatto salire a bordo mezzi e passeggeri ma ha aspettato oltre 12 ore prima di mollare gli ormeggi, in attesa di un miglioramento delle condizioni meteo-marine.

