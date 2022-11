L’Unione dei Comuni del Coros ha deciso di aderire al progetto “Sardegna-Italia-Europa Raighinas, vivere il presente, projecting toward the future”- Intervento in materia di politiche giovanili.

L'obiettivo è promuovere attività di crescita culturale, imprenditoriale e di cittadinanza attiva partendo dalle radici della comunità per proiettarsi verso il futuro di cittadini del mondo nell’ambito degli Accordi tra Pubbliche Amministrazioni in materia di Politiche Giovanili.

L’iniziativa, finanziata dalla Regione Autonoma della Sardegna attraverso il Fondo nazionale per le politiche giovanili, è rivolta ai giovani fra i 14 e i 35 anni.

Le attività formative gratuite sono articolate in quattro appuntamenti sui temi della “Formazione e lavoro in Europa”, “I fondi europei per l’imprenditoria giovanile sarda”, “L’identità culturale sarda e le politiche europee, statali e regionali a tutela delle minoranze linguistiche” e il “Volontariato internazionale e scambi culturali in Europa”.

Per la realizzazione di queste attività, l'Ente presieduto dal sindaco di Ploaghe, Carlo Sotgiu, ha ricevuto un finanziamento di 7mila 336 euro.

