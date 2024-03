Castelsardo anche quest'anno aderisce alla sedicesima edizione di “Earth Hour - L'ora della Terra”, prevista per la giornata del 23 marzo: si tratta del più grande evento globale sul tema della mobilitazione rispetto ai cambiamenti climatici, promossa dal Wwf e patrocinata da Anci (Associazione nazionale comuni italiani).

L'adesione del Comune si concretizzerà nello spegnimento della piazza Maestro di Castelsardo per tutta la serata, mantenendo solo accesa, al minimo, l’illuminazione a Led. La partecipazione all’iniziativa si fonda sulla semplicità ma nello stesso tempo sulla significatività di un gesto: spegnere la luce di una casa, di un edificio, di un monumento, l’illuminazione di una strada o di una particolare area di una città per un’ora. «Un’occasione per rendere esplicita la volontà di sentirsi uniti nella sfida globale al cambiamento climatico che nessuno può pensare di vincere da solo» spiegano gli organizzatori. Ad Earth Hour 2024 è stata conferita la medaglia del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, come riconoscimento per il valore della manifestazione.

