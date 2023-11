Il nuovo calendario dell’Arma dei carabinieri ha riservato uno spazio anche al borgo turistico di Castelsardo. Una immagine della città appare nel mese di settembre nel calendarietto da scrivania, edizione 2024, abbinato a quello storico.

«Un onore per la nostra città – afferma l’amministrazione comunale - essere tra i dodici comuni scelti dall’Arma per abbellire le pagine dell’edizione del 2024». Un calendario prodotto in 1,2 milioni di copie, di cui oltre 16mila in otto altre lingue, inglese, francese, spagnolo, tedesco, portoghese, giapponese, cinese e arabo, nonché in sardo e friulano.

Nel calendario sono state selezionate 12 immagini, una per mese, con carabinieri ritratti in uno dei tanti borghi che impreziosiscono l’Italia, i quali restituiscono un quadro d’autore fatto di geografia, architetture e uniforme. Per la Sardegna è stata scelta l’immagine di Castelsardo, con due carabinieri che controllano il borgo dall’alto. È stato presentato a Cagliari dal generale Luca Corbelloti, comandante provinciale.

