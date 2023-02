Un distretto dell’idrogeno verde nel polo industriale di Porto Torres con l’obiettivo strategico di trasformare una parte importante dell’agglomerato produttivo esistente in un pilastro della transizione energetica e delle relative innovazioni industriali.

È nel piano di sviluppo del Consorzio industriale provinciale di Sassari che ha stabilito di non consentire la realizzazione di ulteriori campi fotovoltaici e termodinamici su suolo, oltre il limite dei 483,09 ettari complessivi, che non siano funzionali alla produzione di idrogeno verde.

L’idrogeno prodotto sarebbe inoltre utilizzato nel breve termine, per la mobilità dei futuri treni a idrogeno, di mezzi pesanti e in parte per l’uso civile con l’avvento dei veicoli ibridi ad alimentazione elettrica – idrogeno.

L’analisi del potenziale competitivo dell’agglomerato industriale di Porto Torres porta infatti a considerare la produzione dell’idrogeno da fonti rinnovabili e il suo utilizzo come una delle principali filiere produttive target, verso le quali rivolgere in maniera prioritaria l’offerta del Consorzio Industriale, in linea sia con il Progetto di Riconversione e Riqualificazione Industriale che con il documento strategico del Nord-Ovest della Sardegna.

La filiera dell’idrogeno verde è inoltre coerente con il nuovo ciclo di programmazione strategica europea declinato nel Recovery Plan nazionale (PNRR) e con la programmazione europea per il nuovo settennio 2021 -2027.

