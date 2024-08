Nell'ambito del progetto “L'identità in Vetrina”, a una settimana dalla Discesa dei Candelieri il CCN Stelle del Centro (Centro Commerciale Naturale) propone “L'identità in Cucina”.

Giovedì 8 agosto numerosi ristoratori e operatori della gastronomia dislocati nel centro storico di Sassari e lungo l'itinerario ottocentesco proporranno le “cene sassaresi” con i piatti tipici cucinati secondo i dettami della cucina popolare.

Nel menu sassarese non possono mancare lumachine e lumaconi (ciogga minudda e ciogga manna) sia in verde, sia al sugo, le melanzane al forno con con aglio, olio e sale, le favette e i vari tagli di carne, con pezzi anche non pregiati, come i piedini d'agnello, la trippa e la coratella, nonché vari assaggi di carni alla griglia laddove lo spazio lo consente.

Sarà possibile degustare le pietanze anche con l’accompagnamento di Gruppi di musica sassarese, al BirrAjò in piazza Santa Caterina, al Chioschetto Tavolara ai Giardini Pubblici, al Good in via E. Costa, al LOFT 2.0 in Via Cavour/Piazza Fiume.

© Riproduzione riservata