Grazie all'estensione dei requisiti di reddito aumenta la platea di studentesse e studenti che potranno beneficiare delle borse di studio e servizio abitativo messe a bando dall'Ersu di Sassari. Lo stanziamento ammonta in totale a 13,5 milioni di euro.

Possono partecipare al bando gli iscritti all'ateneo sassarese, all'Accademia di Belle Arti, al Conservatorio di Musica e all’Istituto Superiore di Scienze Religiose il cui nucleo familiare abbia un ISEE per il diritto allo studio pari o inferiore a euro 26.306,25. È prevista tra l'altro una maggiorazione del 15% dell'importo della borsa per chi possiede un ISEE uguale o inferiore a 13.153 circa. La borsa di studio varia a seconda dello status di studente che potrà essere fuori sede, pendolare o in sede.

Gli studenti fuori sede potranno anche richiedere, al momento della compilazione del bando, l'assegnazione di un alloggio nelle residenze di Ersu Sassari o negli appartamenti presenti nelle sedi gemmate di Alghero, Olbia, Nuoro e Oristano.

Per partecipare al bando, la cui scadenza è stata fissata per l'8 settembre 2023, si può visitare il sito dell'ente www.ersusassari.it e accedere direttamente dalla home per scoprire tutti i dettagli.

