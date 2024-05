«Il suo grande desiderio era quello di restare qua, e noi abbiamo rispettato la sua volontà».

Studenti in divisa da marinaio, allievi dell’Istituto tecnico Nautico “Mario Paglietti", operatori scolastici e amici, riuniti a Porto Torres davanti al mare del Golfo dell’Asinara per l’ultimo saluto al loro preside, Franco Fracchia. Era morto lo scorso mese di settembre a causa della Sla, Sclerosi laterale amiotrofica, una malattia degenerativa che non gli ha lasciato scampo. Questa mattina la cerimonia di commemorazione, con le ceneri rilasciate al largo, nel mare antistante la spiaggia dello Scoglio Lungo.

Da qui è partito un lungo applauso per l’addio all’ex dirigente scolastico, scomparso a 71 anni, quasi 40 trascorsi tra gli studenti, prima come docente e poi come preside. A bordo di una imbarcazione la moglie, Laura Martino, accompagnata dalla figlia Alice Fracchia e dalle sue due nipoti, a qualche miglio dalla costa hanno gettato le ceneri in mare e la corona di fiori donata dagli insegnanti e dall’attuale dirigente, Daniele Taras. A fare da cornice le canoe con a bordo gli studenti. Altri hanno assistito da lontano, sul lungomare Balai. Alla cerimonia era presente anche il sindaco Massimo Mulas. Un momento di grande impatto ed emozione. L’urna è stata deposta nello specchio acqueo, in prossimità della riva.

«Abbiamo realizzato la volontà di Franco e lo abbiamo voluto fare con coloro che gli sono stati vicini in tutti questi anni», ha detto la moglie Laura. «Ha dato la vita per questa scuola, era la sua casa, - sottolinea - il posto dove ha vissuto tra gli studenti, insegnanti e personale non docente, e qui voleva restarci per sempre». Un luogo dove poter continuare a navigare. Perché “navigare m’è dolce in questo mare”, diceva. «Mio padre era una persona straordinaria – aggiunge la figlia Alice – ma quello che più mi ha colpito è vedere quante persone gli siano state vicine, tutti hanno espresso un pensiero speciale per lui, ricordato come persona speciale capace di stare in mezzo ai giovani da cui voleva assorbire la linfa vitale».

Presente tra gli studenti dal 1976, quando fu incaricato docente temporaneo di scienze di base, matematica, fisica e laboratorio, dal 1994 assunse per la prima volta il ruolo di preside con incarico annuale, prima presso l’Istituto tecnico Nautico “M. Paglietti” di Porto Torres e successivamente presso l’Istituto superiore “E. Fermi” di Ozieri. Dal 2004 ha rivestito l’incarico di dirigente scolastico a tempo indeterminato all’Istituto “Paglietti”, divenuto unico complesso. Si era congedato dal lungo periodo di servizio nel settembre del 2015. «Siamo onorati che la famiglia Fracchia ci abbia coinvolti nel ricordo di una figura che è stata fondamentale per il nostro Istituto scolastico, - dichiara il dirigente scolastico Daniele Taras - il preside Franco Fracchia resterà nel ricordo di tutte le persone che lo hanno conosciuto, ma anche negli studenti che non hanno avuto la fortuna di averlo come dirigente».

