Le splendide tenute olivicole di Monica Sella e la passione del ristoratore Daniele Sardu, insieme, hanno dato vita all’Aperiulivo, esperienza turistica che la giuria del Concorso nazionale Turismo dell’Olio ha voluto sul podio. La Sardegna torna con una medaglia dalla prima edizione del premio nazionale dedicato all’extravergine per la sezione “Ristoranti e Osterie”, con la proposta “Dal mare e dagli orti di Alghero”.

L’aperitivo all’ombra degli ulivi secolari, nato dalla collaborazione tra il ristorante Movidadi Daniele Sardu e gli antichi oliveti di Monica Sella, ha conquistato il secondo posto. La competizione è stata promossa dall'Associazione nazionale Città dell'Olio attraverso la coordinatrice regionale Maura Boi e il vice presidente nazionale Giovanni Antonio Sechi. “Sono convinta che Monica e Daniele siano i migliori ambasciatori del nostro olio nel mondo con il loro turismo esperenziale, gli unici in grado di raccontarci la ricchezza e la biodiversità del paesaggio, la bontà dei nostri oli e la passione delle donne e degli uomini che ogni giorno con il loro lavoro prezioso tengono in vita questa coltura millenaria”, ha commentato Maura Boi. Il vice presidente Giovanni Antonio Sechi ha ricordato invece le tante iniziative legate al mondo dell’extravergine, come la Merenda nell’Oliveta, in programma il 26 giugno a Usini.

