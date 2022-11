Una pianta Talea proveniente dall’albero dedicato al magistrato Falcone, simbolo della lotta alla criminalità mafiosa, è stata donata all’Istituto comprensivo 2 “Don Antonio Sanna” di Porto Torres. Un Ficus macrophilla piantato nei pressi dell'abitazione dei giudici Giovanni Falcone e Francesca Morvillo.

A consegnarla sono stati i carabinieri, giunti dalla Toscana per consegnare nelle mani della dirigente Alessandra Pinna e a tutti gli studenti della scuola media un così importante simbolo di legalità.

Le piante, infatti, vengono duplicate nel Centro nazionale Carabinieri per la biodiversità forestale di Pieve Santo Stefano, in provincia di Arezzo, su iniziativa del ministero della Transizione ecologica, e poi distribuiti come messaggi di legalità e tutela dell'ambiente per le scuole del territorio nazionale.

Un progetto ambizioso dei carabinieri per combattere i crimini ambientali con l’Arma dell’educazione alla legalità ambientale e con il coinvolgimento delle scuole in questo obiettivo strategico.

L’iniziativa ha visto la partecipazione dell’orchestra “Don Antonio Sanna”, che alla presenza degli alunni della scuola primaria era impegnata nelle prove di musica d’insieme, una forma di ringraziamento per un omaggio tanto gradito.

