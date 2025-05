Inizia col botto la stagione turistica nel borgo marinaro di Stintino che ha avviato le prenotazioni dal 13 maggio per l’accesso contingentato alla spiaggia La Pelosa, programmate da giovedì 15 maggio con ingresso a numero chiuso (1.500 al giorno).

La principale novità introdotta dal Comune è relativa all’aggiornamento del sistema di prenotazione per la gestione dei flussi turistici e il potenziamento dei servizi.

Confermato il limite massimo dal 15 maggio al 15 ottobre, i posti disponibili sono divisi in due blocchi: 500 accessi prenotabili con largo anticipo e ulteriori 1000 disponibili 48 ore prima della data scelta con priorità alle strutture ricettive del territorio- alberghi, B&B, affittacamere e agriturismi- che potranno scegliere i ticket dalla mezzanotte alle 9. I biglietti disponibili torneranno disponibili per il pubblico dopo le 9.

Per accedere alla prelazione le strutture dovranno compilare un modulo con gli estremi della attività e autocertificare la regolarità nei pagamenti dei tributi locali, compresa la tassa di soggiorno. Tra i nuovi servizi predisposti dall’amministrazione comunale guidata dalla sindaca Rita Vallebella, vi è il piano di riqualificazione dei servizi igienici presso il Centro fronte La Pelosa, e l’introduzione di una guardiania notturna. Inoltre è prevista la realizzazione di un nuovo impianto per la raccolta e il riutilizzo delle acque, in sostituzione dell’attuale basato sull’assorbimento dunale.

© Riproduzione riservata