Apre al pubblico la biglietteria turistica di Piazza Porta Terra. Lo comunica la Fondazione Alghero che lo scorso anno aveva riqualificato l’ex Bar Useri, in via Vittorio Emanuele 2, proprio per destinarlo ai servizi dell’accoglienza, punto di vendita dell’Alghero Ticket e dei biglietti per la Grotta di Nettuno. Non solo. Da quest’anno sarà possibile acquistare anche i biglietti dei grandi eventi dell’Alguer Summer Festival e del Festival Abbabula.

Il servizio di biglietteria in città sarà inoltre operativo in via Carlo Alberto 83 negli spazi dell'Atelier#3 con i seguenti orari: Giugno tutti i giorni (tranne il martedì) 17.00 - 20.00, sabato 11.00-13.00 / 17.00-20.00; Luglio e Agosto, tutti i giorni (tranne il martedì) 18.00 - 21.00, sabato 11.00-13.00 / 18.00-21.00 . Sempre attivi anche i canali di acquisto direttamente online sul portale Alghero Experience, l’e-commerce di Alghero Turismo www.algheroexperience.it.

