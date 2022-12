Nelle borgate di Campanedda, Palmadula, la Corte e l’Argentiera il nuovo anno inizia con la continuità assistenziale. Il Distretto di Sassari, di concerto con la direzione della Asl, ha avviato le interlocuzioni con i nuovi medici di medicina generale per aprire un ambulatorio in almeno una delle frazioni di Sassari così come è stato illustrato ai cinque medici che hanno preso servizio di recente.

L’ambulatorio delle borgate può esser garantito anche in contemporanea a quello della città, inoltre con l’amministrazione comunale e con le associazioni del territorio si stanno studiando dei percorsi per poter mettere a disposizione dei medici, che potrebbero operare anche in forma aggregata, gli ambulatori. I medici avranno tempo sino alla fine di gennaio per dare una risposta all’Azienda socio-sanitaria.

Nel frattempo la Asl, nell’intento di ridurre il disagio alla popolazione, si sta interfacciando con le guardie mediche per acquisire la loro disponibilità a recarsi negli ambulatori disponibili presso le borgate già dai primi di gennaio, in modo da garantire il servizio di continuità assistenziale alle persone residenti. Qualora nessuno dei medici di medicina generale offra la propria disponibilità, il Distretto di Sassari, con gli uffici della medicina convenzionata, provvederà a bandire, nel mese di marzo, gli avvisi delle sedi carenti degli ambiti territoriali, come anche Castelsardo, Porto Torres e Laerru, rendendo obbligatoria per la sede di Sassari l’apertura di ambulatori anche nelle borgate di Campanedda, Palmadula, La Corte e l’Argentiera.

