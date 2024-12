Ha perso il controllo della sua auto mentre affrontava una curva, con la macchina che si è ribaltata più volte e ha scavalcato il guardrail prima di fermarsi sul ciglio della strada. È avvenuto questo pomeriggio, attorno alle 16, sulla Sp 15 Sassari-Ittiri, in direzione Ittiri.

L'automobilista è stata aiutata a uscire dall’auto da due passanti, che transitavano in quel momento, ed è poi stata affidata al personale del 118. Ancora da accertare le cause dell'incidente stradale, che non ha coinvolto altri veicoli né ulteriori feriti oltre a chi conduceva la vettura.

L'intervento dei vigili del fuoco

All’arrivo sul posto, i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’auto e le parti del guardrail sporgenti, che sono state rimosse con l’ausilio delle cesoie idrauliche. Sul posto anche 118, Polizia Stradale e Carabinieri per i rilievi del caso.

